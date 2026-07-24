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17:51, 24 июля 2026 (обновлено: 17:59, 24 июля 2026)Экономика

Из-за санкций ЕС возникли трудности с денежными переводами в постсоветские страны

ТАСС: Переводы из России в ряд постсоветских стран стали недоступны из-за санкций ЕС
Дмитрий Воронин

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Отправить из России онлайн-перевод через сервис «Золотая корона» в ряд постсоветских стран стало невозможно из-за санкций. Как сообщает ТАСС, услуга доступна только в отношении отправки средств в Киргизию, Турцию и Узбекистан, а Грузия, Казахстан и Азербайджан из списка выбыли. Возникшие трудности связывают с влиянием новых санкций ЕС.

В частности, в азербайджанских банках Unibank и Yelo корреспонденту агентства сказали, что отправить в Россию средства сейчас временно невозможно.

Также, по данным агентства, переводы между «Цифра банком» и казахстанским Freedom Bank недоступны из-за введения санкций в отношении российской кредитной организации.

Накануне, 23 июля Евросоюз включил в 21-й пакет санкций 94 российских и 4 иностранных банка. В инвесткомпании АФК «Система», которая также попала под ограничения, ранее назвали целью необоснованных и несправедливых санкций нанесение удара по обычным гражданам — «клиентам, пациентам, семьям, сотрудникам, партнерам, малому и среднему бизнесу».

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