В российской корпорации назвали введенные против нее санкции ударом по простым людям

АФК «Система»: Санкции ЕС незаконны, необоснованны и несправедливы

Санкции Евросоюза против российской инвесткомпании АФК «Система» незаконны, необоснованны и несправедливы, заявил ее пресс-секретарь Иван Макушок, которого цитирует ТАСС.

«Подобные санкции — это не столько попытка насолить конкретной корпорации, сколько удар по обычным людям: клиентам, пациентам, семьям, сотрудникам, партнерам, малому и среднему бизнесу, который работает вместе с нашими компаниями», — сказал он, отметив, что в России «трудно найти человека, которому компании группы не помогали бы на жизненном пути». «Но мы справимся», — подчеркнул представитель корпорации, введение санкций против которой в ЕС обосновали тем, что речь идет о «крупном бизнес-конгломерате, занятом в секторе экономики, обеспечивающем значительный источник дохода правительству РФ».

АФК «Система» в долях 49,2 и 15,3 процента соответственно контролируется Владимиром и Феликсом Евтушенковыми. Владимир Евтушенков уже находится под санкциями Брюсселя, а против его сына их ввели накануне.

В 2023 году против двоих детей основателя корпорации санкции также ввела Великобритания. В 2025-м Лондон вывел Татьяну Евтушенкову из-под ограничений.

Очередной, 21-й по счету, пакет антироссийскийх санкций, который еврочиновники называют крупнейшим за четыре года коснулся 94 финорганизаций, включая Мосбиржу.