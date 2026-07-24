Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 24 июля 2026Экономика

В российской корпорации назвали введенные против нее санкции ударом по простым людям

АФК «Система»: Санкции ЕС незаконны, необоснованны и несправедливы
Дмитрий Воронин

Фото: Пресс-служба АФК «Система» / РИА Новости

Санкции Евросоюза против российской инвесткомпании АФК «Система» незаконны, необоснованны и несправедливы, заявил ее пресс-секретарь Иван Макушок, которого цитирует ТАСС.

«Подобные санкции — это не столько попытка насолить конкретной корпорации, сколько удар по обычным людям: клиентам, пациентам, семьям, сотрудникам, партнерам, малому и среднему бизнесу, который работает вместе с нашими компаниями», — сказал он, отметив, что в России «трудно найти человека, которому компании группы не помогали бы на жизненном пути». «Но мы справимся», — подчеркнул представитель корпорации, введение санкций против которой в ЕС обосновали тем, что речь идет о «крупном бизнес-конгломерате, занятом в секторе экономики, обеспечивающем значительный источник дохода правительству РФ».

АФК «Система» в долях 49,2 и 15,3 процента соответственно контролируется Владимиром и Феликсом Евтушенковыми. Владимир Евтушенков уже находится под санкциями Брюсселя, а против его сына их ввели накануне.

В 2023 году против двоих детей основателя корпорации санкции также ввела Великобритания. В 2025-м Лондон вывел Татьяну Евтушенкову из-под ограничений.

Очередной, 21-й по счету, пакет антироссийскийх санкций, который еврочиновники называют крупнейшим за четыре года коснулся 94 финорганизаций, включая Мосбиржу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Шесть человек стали жертвами удара ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы
    Названа лучшая еда для пляжного отдыха
    МакSим госпитализировали после трагических новостей об отце
    Названы самые продаваемые машины в России
    Нацбанк Казахстана снизил ставку
    Туристы начали бояться ездить по Европе из-за запугивания «российской угрозой»
    Пропавший после нападения неизвестного существа 15-летний юноша найден
    В России объяснили важность переговоров по вопросу Украины
    Футболист сборной Аргентины отреагировал на теории заговора после финала чемпионата мира
    На Западе испугались российского «Адмирала Нахимова»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok