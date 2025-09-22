Экономика
16:47, 22 сентября 2025

Лондон вывел из-под санкций дочь российского миллиардера

С дочери владельца «АФК Система» Татьяны Евтушенковой сняли британские санкции
Дмитрий Воронин

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Лондон вывел из-под действия санкций имеющую британские гражданство Татьяну Евтушенкову, дочь российского миллиардера, владельца «АФК Система» Владимира Евтушенкова. Об этом со ссылкой на Минфин Великобритании сообщает РИА Новости.

Дети Евтушенкова — Феликс и Татьяна — попали под санкции королевства в 2023 году.

Как пишет РБК, в отличие от брата Татьяна Евтушенкова никаких должностей в принадлежащей отцу структуре тогда не занимала. Причины решения о снятии с нее санкций на данный момент неизвестны.

Владимиру Евтушенкову совсем скоро, 25 сентября, исполнится 77 лет. «Я сейчас вообще не руководитель. Я иногда консультирую компанию. Когда ко мне обращаются, я даю совет», — отмечал он в недавнем интервью Forbes. По данным издания, состояние бизнесмена в 2025-м равнялось 1,7 миллиарда долларов.

