Пашинян высказался о визите на саммит ЕАЭС

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану из-за предвыборной кампании. Его слова приводит РИА Новости.

«Во время моего визита 1 апреля в РФ я проинформировал президента России, что в связи с предвыборной кампанией не смогу присутствовать на параде в Москве, и не смогу быть 28 мая [на саммите ЕАЭС]», — заявил армянский премьер.

По его словам, Армению на мероприятии будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев рассказал, что Пашинян может воспользоваться помощью Евросоюза, чтобы победить на грядущих парламентских выборах.

