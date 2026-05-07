«Их цель — навредить России». Почему Пашинян ведет переговоры с Зеленским и нарушает договоренности с Россией?

Аналитик Силаев: ЕС хочет навредить России с помощью Армении

Европейский союз (ЕС) хочет навредить России с помощью Армении, пытаясь разорвать связи закавказской республики с Москвой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев.

Цель очень простая — навредить России везде, где это возможно. В Евросоюзе хотят показать, что у Москвы «нет союзников», и Никол Пашинян охотно это делает, принимая ухаживания Брюсселя Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

С 4 по 5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) и «ЕС — Армения». На них собрались представители более 30 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Стороны обсуждали вопросы безопасности, украинский кризис и евроинтеграцию Армении. Кроме того, Брюссель заявил, что поставит Еревану военную помощь на сумму 30 миллионов евро.

В ходе саммита Пашинян демонстративно говорил с Зеленским на английском, а не на русском языке, а затем исполнил с президентом Франции Эммануэлем Макроном песню известного музыканта Шарля Азнавура «Богема», сыграв на барабанах

Россия отреагировала на действия Армении. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко прокомментировал встречу Пашиняна с Зеленским, назвав обоих русофобами. 7 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила закавказскую республику в нарушении обещания не предпринимать шагов против Москвы.

Затем Пашинян заявил, что не приедет на парад Победы в Москву 9 мая под предлогом участия в «предвыборной кампании», перед которой политик вообще официально хочет уйти в отпуск.

Также 5 мая спикер парламента Ален Симонян противопоставил Армению Белоруссии, назвав ее российской «губернией». Слова политика вызвали дипломатический скандал между Минском и Ереваном.

Чего Евросоюз хочет добиться в Армении?

Как указал Силаев, Евросоюз хочет усилить свое влияние в Армении, чтобы она на словах и на деле дистанцировалась от России. Причем Брюссель конкурирует в регионе не только с Москвой, но и Вашингтоном.

Евросоюз никогда не будет помогать Армении столько, сколько это делает Россия. Но сейчас он вкладывается больше, чем США Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

«Между США и Евросоюзом идет своего рода соревнование, кто больше статусных очков наберет. Например, ЕС хотел, чтобы Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана и добился этого в октябре 2022 года на встрече в Праге. Евросоюз отправил в Армению свою гражданскую миссию наблюдателей. Но когда Армения и Азербайджан договорились о тексте мирного соглашения, они парафировали его под присмотром президента США, а не европейских чиновников», — указал исследователь.

При этом эксперт добавил, что Армения мало чего получит от партнерства с Евросоюзом, для которого приоритетом остается «борьба с Россией».

Отношения Брюсселя и Еревана можно свести к формуле «поматросим и бросим». Ни о каком членстве Армении в Евросоюзе речи не идет и никакие серьезные ресурсы туда объединение не вложит Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

Тем не менее премьер Армении идет на контакты с европейскими политиками, так как хочет создать иллюзию «европейского пути».

«Макрон, конечно, помогает своим языком и высказывается в поддержку Армении, чему страшно рад Пашинян, так как он считает, что его примут в Евросоюзе за своего», — подчеркнул аналитик.

Как на отношения Армении и Евросоюза повлиял визит Пашиняна в Москву?

Силаев добавил, что текущее поведение армянского премьера связано с предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут в республике 7 июня.

23,4 % голосов составил рейтинг правящей в Армении партии «Гражданский договор», согласно данным за апрель

В частности, эксперт напомнил о визите Пашиняна в Москву, где 1 апреля состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава армянского правительства должен был показать своим избирателям, что отношениям двух стран ничего не угрожает.

Однако Силаев подчеркнул, что эта попытка провалилась из-за импульсивности и гордости премьера Армении. Поэтому предвыборная поездка быстро превратилась в «разговор о наболевшем».

Нужно было хотя бы на публике спокойно выслушать то, что говорит Путин. Но он же целый Никол Пашинян, «великий лидер», поменявший «исторический путь Армении». Ну как он может слушать озабоченности России? Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

Поэтому Пашиняну приходится корректировать предвыборный курс. По словам Силаева, политик ранее строил свой образ на идее о «реальной Армении», которой нужно отказаться от Нагорного Карабаха и сформировать новое национальное самосознание.

На фоне неприятного разговора в Москве и приятного с европейскими политиками в Ереване, премьер Армении может совершить еще один поворот и построить свою кампанию на идее «европейской мечты».

Пашинян понял, что народ не покупает его лозунги. Поэтому началась эпоха TikTok и игр на барабанах с Макроном. Это кампания, рассчитанная на молодежь, у которой армянский премьер меньше всего популярен Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

Кроме того, Силаев добавил, что Пашинян имеет серьезный административный ресурс, за счет которого попытается удержать власть: «Он за последний год показал региональным элитам, что его надо слушаться, иначе они попадут в тюрьму. Премьер также не встретил сопротивления, когда подавил Армянскую апостольскую церковь как внушительную политическую силу».

Также правительство Армении серьезно сократило возможности диаспоры проголосовать на предстоящих выборах. Эксперт подчеркнул, что Евросоюз готов помочь Пашиняну зачистить оппозиционное поле, чтобы Армения не свернула с нынешнего курса.

Пашинян хорошо контролирует медийное пространство и прекрасно знает, что США и Евросоюз ему готовы помогать. В том числе в зачистке соцсетей, чтобы подавить оппозиционные голоса Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

При этом исследователь обратил внимание, что такая резкая смена позиции Армении, в том числе в отношениях с Россией, может говорить о страхе Пашиняна лишиться власти.

«Когда риторика так резко меняется, это может говорить о том, что дела у Пашиняна идут не так просто, как ему хотелось бы это показать», — резюмировал Силаев.

В Кремле прокомментировали отношения Армении и ЕС

7 мая помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что власти Армении пытаются усидеть сразу на двух стульях.

«К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях», — указал представитель Кремля.

По его словам, подобная политика властей Армении идет во вред развитию отношений с Россией, от которых зависит в том числе благоприятная ситуация с экономическим развитием республики.