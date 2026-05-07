16:16, 7 мая 2026Бывший СССР

Ушаков уличил Ереван в «политике сидения на двух стульях»

Ушаков: Ереван продолжает придерживаться политики сидения на двух стульях
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Власти Армении пытаются усидеть сразу на двух стульях. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях», — заявил Ушаков.

По его словам, подобная политика властей Армении идет во вред развитию отношений с Россией, от которых зависит в том числе благоприятная ситуация с экономическим развитием республики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на английском языке во время саммита Европейского политического сообщества является дешевым шоу и издевательством.

