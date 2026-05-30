В Ормузском проливе обнаружили похожий на морскую мину объект

Оман обнаружил в Ормузском проливе похожий на морскую мину объект

В Ормузском проливе обнаружили плавучий объект, предположительно являющийся миной. Об этом в X сообщил Центр морской безопасности Омана.

Нечто, похожее на морскую мину, нашли к западу от Прибрежной зоны движения судов в Ормузском проливе, в территориальном море Омана. «Всем, кто находится в море, рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от любых подозрительных объектов и немедленно сообщать о них соответствующим властям», — говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что для России и Китая при прохождении через Ормузский пролив будут созданы особые, более благоприятные условия. Это касается как грузовых судов, так и нефтяных танкеров, принадлежащих этим двум странам.