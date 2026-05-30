16:30, 30 мая 2026

Серийный вор туалетной бумаги привлек внимание мэра

Антонина Черташ
Фото: images72 / Shutterstock / Fotodom

В Ирландии в городе Йол неизвестный вор с 2022 года регулярно похищает всю туалетную бумагу из пляжных туалетов, что привлекло внимание мэра. Об этом сообщает Cork Beo.

Таинственный рецидивист, которого прозвали «Бандитом с туалетной бумагой», орудует на пляже Фронт-Странд уже четвертый год, активизируясь в летние месяцы. Мэр графства Корк Мэри Лайнхан Фоли рассказала, что сотрудники заполняют туалеты бумагой каждое утро в 7:30, но к 8 часам все рулоны исчезают. По ее словам, проблема возникает только в теплое время года — зимой краж не случается.

Мэр призвала сообщать о любых подозрительных личностях, покидающих пляж с большим количеством туалетной бумаги. Полиция уже опросила нескольких свидетелей. Местный предприниматель предложил награду в 500 евро (около 45 тысяч рублей) за поимку вора. Совет графства рассматривает возможность установки диспенсеров с оплатой бумаги монетками.

