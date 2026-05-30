Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:05, 30 мая 2026Россия

В Пушкине нашли покалеченных живых крыс с отрезанными лапами

В Пушкине обнаружили живых крыс, покалеченных живодером
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Heiko Kiera / Shutterstock / Fotodom

В Пушкине неизвестный живодер жестоко покалечил маленьких крыс. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На животных случайно наткнулся подросток, который гулял по Отдельному (Нижнему) парку с собакой. Пять маленьких крыс лежали в коробке у дерева. У них были отрезаны лапы, а в задний проход воткнуты карандаши. Кроме того, крысам выкололи глаза, а на мордочках были следы поджигания зажигалкой.

В момент их обнаружения все животные были живы, однако одна из крысок скончалась, не успев дождаться приезда на место волонтеров. Сейчас за жизнь оставшихся борются ветеринары. Активисты планируют обратиться в полицию, чтобы привлечь живодера к ответственности.

Ранее в Москве к десяти месяцам исправительных работ и штрафу в размере 400 тысяч приговорили россиянина, жестоко расправившегося со встреченной в парке собакой. Прогуливаясь по территории ландшафтного заказника «Теплый стан», 45-летний Саркис Овсоян встретил немецкого дога. После этого он подошел к нему со спины и ударил ножом. Собака не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

    Стало известно о последствиях первого целенаправленного удара ВСУ по Запорожской АЭС

    Жена хоккеиста Ковальчука установила уникальный рекорд на Эвересте

    В Пушкине нашли покалеченных живых крыс с отрезанными лапами

    Болтающим по телефонам на АЗС россиянам не продадут бензин

    Сафонов выйдет в старте ПСЖ в финале Лиги чемпионов

    В Молдавии раскрыли планы Санду по вступлению в ЕС «прицепчиком к Румынии»

    В Ленобласти вор оставил паспорт во время кражи и был пойман

    Молдавия заявила о намерении оставить российского посла в Кишиневе

    Стало известно о снижении производства дизельного топлива в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok