В Пушкине нашли покалеченных живых крыс с отрезанными лапами

В Пушкине обнаружили живых крыс, покалеченных живодером

В Пушкине неизвестный живодер жестоко покалечил маленьких крыс. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На животных случайно наткнулся подросток, который гулял по Отдельному (Нижнему) парку с собакой. Пять маленьких крыс лежали в коробке у дерева. У них были отрезаны лапы, а в задний проход воткнуты карандаши. Кроме того, крысам выкололи глаза, а на мордочках были следы поджигания зажигалкой.

В момент их обнаружения все животные были живы, однако одна из крысок скончалась, не успев дождаться приезда на место волонтеров. Сейчас за жизнь оставшихся борются ветеринары. Активисты планируют обратиться в полицию, чтобы привлечь живодера к ответственности.

Ранее в Москве к десяти месяцам исправительных работ и штрафу в размере 400 тысяч приговорили россиянина, жестоко расправившегося со встреченной в парке собакой. Прогуливаясь по территории ландшафтного заказника «Теплый стан», 45-летний Саркис Овсоян встретил немецкого дога. После этого он подошел к нему со спины и ударил ножом. Собака не выжила.