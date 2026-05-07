Захарова прокомментировала общение Зеленского и Пашиняна на английском

Захарова: Разговор Зеленского и Пашиняна на английском является дешевым шоу

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на английском языке во время саммита Европейского политического сообщества является дешевым шоу и издевательством. Так на вопрос «Ленты.ру» ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 7 мая.

Накануне журналисты «Ленты.ру» обратили внимание, что Зеленский и Пашинян провели переговоры в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) на английском языке. Стороны обсуждали вызовы и угрозы безопасности в регионе, дипломатическую работу Киева по установлению мира, а также экономическое партнерство.

«Это какое-то дешевое шоу (...) Это было издевательство над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском (...) так и в отношении народа Армении», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что над фактом общения двух лидеров на английском языке даже «не хотелось бы шутить». Официальный представитель МИД России напомнила, что Владимир Зеленский в период своей предвыборной кампании на пост президента Украины обещал поддерживать русский язык и его статус в стране.

С 4 по 5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) и «ЕС — Армения». На них собрались представители более 30 стран, включая Владимира Зеленского. Там обсуждались вопросы безопасности, украинский кризис и вопросы евроинтеграции Армении. Кроме того, стало известно, что ЕС поставил Вооруженным силам Армении помощь на сумму 30 миллионов евро.