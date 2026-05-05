16:53, 5 мая 2026

ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Европейский союз (ЕС) поставил Вооруженным силам (ВС) Армении помощь на сумму 30 миллионов евро. Об этом говорится в итоговом заявлении Европейской комиссии по результатам встречи премьер-министра страны Никола Пашиняна с председателем организации Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.

«Вооруженные силы Армении получили первые поставки помощи ЕС в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 30 миллионов евро», — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, Пашинян, фон дер Ляйен и Кошта приветствовали создание миссии ЕС по партнерству в Армении. По просьбе Еревана, говорится далее, Брюссель обязался оказать помощь в повышении устойчивости страны.

Встреча лидеров Армении, Еврокомиссии и Евросовета проходила во время саммита «ЕС-Армения». В рамках мероприятия участники обсудили вопросы европейского курса Еревана. В 2025 году Национальное собрание (парламент) Армении приняло во втором, окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

