Пожилым людям дали четыре совета по питанию

Терапевт Чистик: После 60 лет надо в каждый прием пищи включать источники белка

Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик перечислила продукты, которые должны постоянно присутствовать в рационе людей старше 60 лет, и дала пожилым людям четыре совета, связанных с питанием. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Прежде всего врач рекомендовала в каждый прием пищи включать источники качественного белка. «После 60 лет организм теряет до одного процента мышечной массы в год. Этот процесс приводит к слабости, падениям, переломам шейки бедра. Чтобы мышцы сохранялись, нужно съедать 1-1,2 грамма белка на каждый килограмм веса в сутки», — предупредила врач и посоветовала регулярно есть рыбу, куриную грудку, индейку, яйца, творог и бобовые.

Чистик также порекомендовала пожилым людям ежедневно употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D, чтобы снизить риск хрупкости костей. К ним относятся йогурт, кефир, твердые сыры, кунжут, миндаль, листовая зелень, сардины и шпроты с косточками, жирная рыба и яичные желтки, уточнила врач.

Доктор добавила, что пожилым людям нужно съедать достаточно клетчатки, так как кишечник у них работает медленнее, что увеличивает риск запоров. Чистик порекомендовала употреблять около 25-30 граммов клетчатки в день, то есть около пяти горстей растительной пищи. Врач подчеркнула, что особенно полезны морковь, свекла, тыква, кабачки, печеные яблоки, чернослив, овсянка, гречка и перловка.

Наконец, Чистик призвала пожилых людей есть богатые витамином B12 продукты, так как с возрастом он начинает усваиваться хуже, а его дефицит приводит к анемии, слабости и ухудшению памяти. «Чтобы поддержать запасы, в рационе должны быть мясо, печень, морепродукты, яйца, молочные продукты», — отметила врач.

Ранее врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса заявил, что анализ на уровень холестерина в крови не отражает истинную картину сердечно-сосудистого риска. По его мнению, более точную информацию показывает анализ на аполипопротеин B.