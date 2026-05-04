Бывший СССР
16:44, 4 мая 2026

Стал известен язык переговоров Зеленского и Пашиняна

Зеленский и Пашинян провели переговоры на английском языке
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры на английском языке. На это обратила внимание «Лента.ру».

Зеленский во время рукопожатия с Пашиняном сказал фразу «Thank you so much» («Спасибо большое»). После украинский президент и армянский премьер сели и начали переговоры. Среди фраз также можно услышать от Зеленского фразу «Your team» («Ваша команда») и от Пашиняна «More than» («Более чем»).

Переговоры Зеленского и Пашиняна прошли в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). На них Киев и Ереван обсуждали вызовы и угрозы безопасности в регионе, дипломатическую работу Киева по установлению мира, а также экономическое партнерство. Зеленский отметил, что это первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года.

Саммит ЕПС начался в Армении 4 мая и продолжится до 5 мая включительно. На нем проходят встречи лидеров стран Евросоюза, Западных Балкан, Южного Кавказа, а также Украины и Молдавии. Стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе сближение Армении с Евросоюзом и украинский кризис.

