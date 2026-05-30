17:46, 30 мая 2026

Мостовой сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Фанаты «Арсенала» перед финалом. Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов между парижским ПСЖ и лондонским «Арсеналом». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Мостовой заявил, что команды сыграют вничью в основное время, отметив, что он не рассчитывает на большое количество голов. По его мнению, «Арсенал» создаст серьезные проблемы сопернику, так как сильно мотивированы на первую для себя победу в Лиге чемпионов.

19 мая «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии. Лондонцы досрочно стали победителями турнира, взяв титул впервые с 2004 года.

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште. Суперкомпьютер Opta назвал лондонцев фаворитами решающего матча турнира.

