Мостовой сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Мостовой заявил, что ПСЖ и «Арсенал» сыграют вничью в основное время финала Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов между парижским ПСЖ и лондонским «Арсеналом». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Мостовой заявил, что команды сыграют вничью в основное время, отметив, что он не рассчитывает на большое количество голов. По его мнению, «Арсенал» создаст серьезные проблемы сопернику, так как сильно мотивированы на первую для себя победу в Лиге чемпионов.

19 мая «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии. Лондонцы досрочно стали победителями турнира, взяв титул впервые с 2004 года.

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште. Суперкомпьютер Opta назвал лондонцев фаворитами решающего матча турнира.