Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:37, 30 мая 2026Путешествия

На Мальдивах португальский кораблик атаковал 10-летнего россиянина

Португальский кораблик ужалил российского школьника на Мальдивах
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Юрий Надежин / Фотобанк Лори

Португальский кораблик, который считается самой опасной медузой в мире, атаковал 10-летнего россиянина на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мальчика приехал для отдыха на острова вместе с мамой. В один из дней во время купания в Индийском океане его ужалила физалия (или португальский кораблик — прим. ред.). Так называют ядовитое морское существо, а точнее колонию крошечных организмов с длинными щупальцами, от прикосновения которых у людей возникают болезненные ожоги и тяжелые аллергические реакции.

Ситуация не приобрела слишком опасный характер благодаря своевременной реакции мамы мальчика. Она быстро вывела ребенка на сушу, после чего с помощью цитруса постаралась нейтрализовать нестреляющие стрекательные клетки и облегчить боль. Пострадавший отделался сильным ожогом на спине.

Похожий инцидент произошел с россиянином в прошлом году на Сейшелах. После укуса мужчина сразу же выбежал из воды и обратился за помощью к сотрудникам отеля. Они дали ему антигистаминные препараты и помогли промыть рану. Если бы помощь не была оказана оперативно, у пострадавшего мог бы возникнуть анафилактический шок или паралич.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о последствиях первого целенаправленного удара ВСУ по Запорожской АЭС

    Плющенко впервые прокомментировал переход сына в сборную Азербайджана

    Дрон ВСУ ударил в нескольких метрах от реактора ЗАЭС

    В атаке БПЛА на машинный зал ЗАЭС увидели шаг к ядерной катастрофе

    Усадившего на колени подростка в московском метро арестовали

    МАГАТЭ сообщили о первой атаке на основное оборудование ЗАЭС

    На Украину отправят новых роботов-гуманоидов

    В России вырос спрос на отдых в тюрьмах

    В России призвали задуматься о превентивном ударе по одной европейской стране

    На Мальдивах португальский кораблик атаковал 10-летнего россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok