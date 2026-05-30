На Мальдивах португальский кораблик атаковал 10-летнего россиянина

Португальский кораблик ужалил российского школьника на Мальдивах

Португальский кораблик, который считается самой опасной медузой в мире, атаковал 10-летнего россиянина на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мальчика приехал для отдыха на острова вместе с мамой. В один из дней во время купания в Индийском океане его ужалила физалия (или португальский кораблик — прим. ред.). Так называют ядовитое морское существо, а точнее колонию крошечных организмов с длинными щупальцами, от прикосновения которых у людей возникают болезненные ожоги и тяжелые аллергические реакции.

Ситуация не приобрела слишком опасный характер благодаря своевременной реакции мамы мальчика. Она быстро вывела ребенка на сушу, после чего с помощью цитруса постаралась нейтрализовать нестреляющие стрекательные клетки и облегчить боль. Пострадавший отделался сильным ожогом на спине.

Похожий инцидент произошел с россиянином в прошлом году на Сейшелах. После укуса мужчина сразу же выбежал из воды и обратился за помощью к сотрудникам отеля. Они дали ему антигистаминные препараты и помогли промыть рану. Если бы помощь не была оказана оперативно, у пострадавшего мог бы возникнуть анафилактический шок или паралич.