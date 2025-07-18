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11:02, 18 июля 2025Путешествия

Португальский кораблик атаковал россиянина на любимом курорте богачей

Shot: Португальский кораблик атаковал россиянина на Сейшелах
Алина Черненко

Фото: IVANNE / Shutterstock / Fotodom

Португальский кораблик, который считается самой опасной медузой в мире, атаковал российского туриста на Сейшельских Островах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что россиянин Павел отдыхал в районе города Бэ Сент-Анн, который считется любимым курортом богачей. В один из дней он пошел купаться в Индийский океан и подвергся нападению медузы с длинными щупальцами с ядом, парализующим жертву.

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Павел сразу же выбежал из воды и обратился за помощью к сотрудникам отеля. Его рука была покрыта ожогами от щупалец. Врачи промыли раны водой, дали туристу антигистаминные препараты и охладили место укуса.

По словам медиков, если бы помощь запоздала, у Павла мог бы случиться анафилактический шок или паралич. После встречи с португальским корабликом в воде есть риск потери контроля над телом, что может привести к летальному исходу.

Ранее португальский кораблик сжег веки российскому туристу во Вьетнаме. Мужчина едва не лишился зрения.

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