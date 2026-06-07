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02:47, 7 июня 2026Мир

МИД России указал на несостоятельность заявлений ООН о Старобельске

МИД России: Заявления ООН об ударе ВСУ по Старобельску несостоятельны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заявления Секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) о невозможности верифицировать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) являются несостоятельными. На это указали в МИД России, заявление опубликовано на сайте министерства.

«Утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что дипломаты ожидают от генсека ООН Антониу Гутерреша осуждения удара ВСУ по колледжу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные СМИ отказались посетить место трагедии под различными предлогами. Он отметил, что подобные шаги «не добавляют убедительности информации, которую публикуют эти СМИ».

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