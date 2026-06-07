В Германии заявили о катастрофе в одной сфере из-за санкций против России

Депутат Котре: Санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию ФРГ

Член немецкого парламента от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РИА Новости заявил, что антироссийские санкции лишь усилили процесс деиндустриализации ФРГ.

По его мнению, немецкие компании охотно возобновили бы бизнес с Россией, если бы не давление со стороны США.

Котре указал на два ключевых фактора, подрывающих немецкую экономику: ошибочный энергопереход, который повышает цены на энергию, и прекращение поставок из России, которые были относительно дешевыми. В итоге, по его словам, с 2018 года Германия потеряла около 15 процентов промышленного производства. «Это катастрофическая тенденция — деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что санкции дополнительно усугубляют ситуацию, из-за чего немецкие компании несут серьезные убытки и потери.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России в полном объеме исполняются все социальные гарантии перед гражданами.