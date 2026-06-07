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02:48, 7 июня 2026Мир

Матвиенко назвала важное отличие России от ФРГ

Матвиенко: В России выполняются все социальные обязательства, в отличие от Германии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что в России в полном объеме исполняются все социальные гарантии перед гражданами.

Это, по ее словам, отличает РФ от Германии и ряда других стран, где социальные статьи бюджета урезаются в пользу военных трат.

«Они [власти Германии] вместо того, чтобы сокращать ненужные, придуманные расходы на военные цели, все время пытаются сократить социальные расходы на граждан. Это не наша политика. У нас в Конституции записано, что мы социальное государство», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Говоря об экономической ситуации в регионах, Матвиенко отметила, что бюджеты в целом устойчивы, а субъекты РФ находят ресурсы для развития.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в очередной раз заявил, что за последние десятилетия жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». Он отметил, что «иллюзия вечного процветания не сохранится», он уточнил, что ситуация сейчас настолько серьезна, что уклоняться от темы больше нельзя.

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