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03:34, 7 июня 2026Бывший СССР

ВСУ убили группу сдавшихся в плен иностранных наемников

ТАСС: ВСУ при помощи дронов убили группу сдавшихся ВС России в плен наемников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На территории Запорожской области группа иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдалась в плен ВС России. За это украинские военнослужащие убили их при помощи дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как сообщил собеседник агентства, дроны ВСУ на протяжении длительного времени пытались контролировать район, где наемники сдались в плен. Несмотря на это, российским военнослужащим удалось вывести их из квадрата, находившегося под контролем украинских дронов.

Однако ВСУ выследили их и нанесли серию ударов. Российские военнослужащие пытались спасти иностранцев, оказав им медицинскую помощь и спрятав в укрытия, однако полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по объектам ВСУ благодаря информации с телефона наемника.

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