В бундестаге захотели вызвать Бербок для объяснений из-за провала на выборах в СБ ООН

Парламентарии Германии от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены заслушать объяснения бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок в международном комитете бундестага. Поводом послужило неудачное участие ФРГ в выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы, пишет газета Bild.

На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН Германии не хватило голосов для получения места. Берлину требовалось набрать 127 голосов (две трети), однако было получено только 104. Депутат бундестага от ХСС Штефан Майер назвал это «позорным поражением» и подчеркнул необходимость, чтобы Бербок, возглавлявшая МИД ФРГ в 2021–2025 годах, дала показания в комитете по международным делам.

Министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц (ХДС) также возложил ответственность за провал на бывшее руководство ведомства. «Бербок провалила дело», — заявил он Bild.

Пенц напомнил, что предыдущие успешные кампании по избранию в Совбез ООН при экс-канцлере Ангеле Меркель тщательно готовились, и призвал не винить действующий кабинет Фридриха Мерца, который находится у власти чуть более года.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что РФ ждет от будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) отказа двойных стандартов и равноудаленности позиции в конфликтных ситуациях.