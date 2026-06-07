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02:55, 7 июня 2026Мир

В Минюсте США сообщили о праве Трампа снести статую Свободы бульдозером

Юрист Минюста США Рот заявил о праве Трампа снести статую Свободы бульдозером
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Суд не вправе остановить действия администрации президента США Дональда Трампа по строительству бального зала Белого дома. Об этом заявил юрист Минюста США Яаков Рот в ходе апелляционных слушаний, пишет Politico.

По его словам, проект зашел слишком далеко и затрагивает интересы нацбезопасности. Судья Патриция Миллетт спросила Рота, означает ли позиция Белого дома, что суды не смогут вмешаться, если правительству удастся быстро реализовать спорный проект и сделать его «свершившимся фактом». «Если правительство решит очень быстро снести бульдозером статую Свободы <...> ничего нельзя будет сделать?» — спросила она. Рот ответил утвердительно.

Ранее голливудский актер Ричард Гир обрушился с критикой на президента США. Во время мероприятия, организованного благотворительным фондом артиста в Берлине, Гир назвал американского лидера безумцем и обвинил в разрушении страны.

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