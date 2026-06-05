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11:50, 5 июня 2026Культура

Ричард Гир обвинил Трампа в уничтожении США

Актер Ричард Гир назвал Дональда Трампа безумцем и обвинил его в разрушении США
Ольга Коровина

Фото: Jon Nazca / Reuters

Голливудский актер Ричард Гир обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Mail.

Во время мероприятия, организованного благотворительным фондом артиста в Берлине, Гир назвал американского лидера безумцем и обвинил в разрушении страны. Звезда фильма «Красотка» также признался, что глубоко стыдится политики США в отношении мигрантов, которых правительство называет «пришельцами».

«Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что Америка может опуститься до такого уровня? Представляли ли вы себе, что кто-то настолько безумный станет президентом Соединенных Штатов и будет работать над разрушением страны?» — высказался Гир.

Актер частично возложил на себя вину за происходящее и отметил, что приложил недостаточно усилий, чтобы донести до сограждан мысль о безумстве Трампа. «В первый же день этот человек разрушил почти все хорошее, что было в американском правительстве и у американского народа», — подытожил Гир.

Известно, что после победы Трампа на выборах в 2024 году Гир вместе с женой переехал в Испанию. Спустя год семья вернулась в США.

Ранее актер Роберт де Ниро расплакался во время интервью из-за того, что Дональд Трамп, по его мнению, «разрушает» страну. Он заявил, что жители США «должны избавиться» от американского президента. В ответ Трамп назвал Де Ниро глупым и больным деменцией человеком.

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