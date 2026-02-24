Реклама

23:51, 24 февраля 2026Культура

Роберт де Ниро расплакался из-за Трампа

Роберт де Ниро расплакался в интервью с Уоллес из-за разрушающих действий Трампа
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Известный американский актер Роберт де Ниро расплакался во время интервью с журналистом Николь Уоллес в подкасте Best People из-за того, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, по его мнению, «разрушает» страну. Ролик был опубликован на YouTube-канале MS NOW.

Уже примерно к 45-й минуте разговора Уоллес спросила у Де Ниро: «Вы всегда стараетесь помочь всем вокруг. Почему так происходит?» На что актер начал отвечать с дрожью в голосе, но сдержать слез у него не получилось.

«Нужно объединять людей. Нельзя разделять людей. Посмотрите, что у нас есть, посмотрите, кто у нас там есть [президент Дональд Трамп]. Это почти что судьба — иметь там эту штуку, которая разрушает — пытается разрушить — эту страну и, возможно, даже не понимает зачем», — высказался Де Ниро.

В завершении Уоллес спросила у актера, считает ли он, что США сегодня движутся к чему-то лучшему и покинет ли Трамп добровольно Белый дом, когда истечет срок его полномочий, на что тот ответил негативно.

«Ни в коем случае. Мы постоянно это видим — он [Дональд Трамп] не захочет уходить», — заключил Роберт де Ниро.

Ранее Роберт Де Ниро раскритиковал президента США Дональда Трампа со сцены 78-го Каннского кинофестиваля.

