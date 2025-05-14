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11:01, 14 мая 2025Культура

Культовый голливудский актер раскритиковал Трампа со сцены в Каннах

Роберт Де Ниро раскритиковал Трампа за стопроцентные пошлины на иностранное кино
Ольга Коровина

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американский актер Роберт Де Ниро раскритиковал президента США Дональда Трампа со сцены 78-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Deadline.

В ходе торжественной церемонии Де Ниро получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие мирового кинематографа. Актера наградил его коллега по фильмам «Убийца цветочной луны» и «Жизнь этого парня» Леонардо Ди Каприо. Принимая награду, Де Ниро выступил с речью, в которой коснулся указов Трампа.

«Президент США объявил о стопроцентных пошлинах на фильмы, произведенные за пределами страны. Нельзя установить цену на творчество, но, видимо, можно ввести на него пошлину», — заявил Де Ниро, назвав политику администрации Трампа в отношении искусства неприемлемой.

Ранее Трамп приказал ввести стопроцентные пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в Соединенные Штаты. Свое решение политик объяснил тем, что различные страны прилагают усилия, чтобы увести из страны режиссеров и киностудии. «Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности», — заявил он.

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