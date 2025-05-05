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03:24, 5 мая 2025Мир

Трамп приказал ввести стопроцентные пошлины на все иностранные фильмы

Трамп приказал ввести стопроцентные пошлины на все иностранные фильмы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп приказал ввести стопроцентные пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в Соединенные Штаты. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома дал полномочия американскому Министерству торговли и торговому представителю обложить пошлиной любые фильмы, произведенные за рубежом. Свое решение политик объяснил тем, что различные страны прилагают усилия, чтобы увести из страны режиссеров и киностудии.

«Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности», — заявил Трамп.

С 3 мая в США начали действовать повышенные импортные пошлины на автокомплектующие — теперь сбор составляет 25 процентов.

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