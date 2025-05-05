Президент США Дональд Трамп приказал ввести стопроцентные пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в Соединенные Штаты. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома дал полномочия американскому Министерству торговли и торговому представителю обложить пошлиной любые фильмы, произведенные за рубежом. Свое решение политик объяснил тем, что различные страны прилагают усилия, чтобы увести из страны режиссеров и киностудии.
«Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности», — заявил Трамп.
С 3 мая в США начали действовать повышенные импортные пошлины на автокомплектующие — теперь сбор составляет 25 процентов.