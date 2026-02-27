Реклама

16:11, 27 февраля 2026Культура

Трамп назвал Роберта Де Ниро больным и глупым

Трамп ответил на критику со стороны актера Де Ниро, назвав его больным и глупым
Андрей Шеньшаков
Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал легендарного голливудского актера Роберта Де Ниро глупым и больным деменцией человеком. Слова главы государства передает издание Metro.

Трамп ответил на критику со стороны звезды «Крестного отца» и «Славных парней», который ранее назвал президента идиотом.

«Роберт Де Ниро — еще один больной и дементный человек, думаю, что с чрезвычайно низким IQ. Он абсолютно не понимает, что делает или говорит, что его заявления являются серьезными преступлениями», — сказал глава Белого дома.

Став гостем подкаста MSNBC «The Best People with Nicolle Wallace», актер выступил с жесткими заявлениями о политике Дональда Трампа и нынешнего правительства Соединенных Штатов. Он заявил, что жители страны «должны от него избавиться». Во время записи шоу Де Ниро не смог сдержать слез, говоря о разрушительной политике президента.

