Трамп назвал Роберта Де Ниро больным и глупым

Президент США Дональд Трамп назвал легендарного голливудского актера Роберта Де Ниро глупым и больным деменцией человеком. Слова главы государства передает издание Metro.
Трамп ответил на критику со стороны звезды «Крестного отца» и «Славных парней», который ранее назвал президента идиотом.
«Роберт Де Ниро — еще один больной и дементный человек, думаю, что с чрезвычайно низким IQ. Он абсолютно не понимает, что делает или говорит, что его заявления являются серьезными преступлениями», — сказал глава Белого дома.
Став гостем подкаста MSNBC «The Best People with Nicolle Wallace», актер выступил с жесткими заявлениями о политике Дональда Трампа и нынешнего правительства Соединенных Штатов. Он заявил, что жители страны «должны от него избавиться». Во время записи шоу Де Ниро не смог сдержать слез, говоря о разрушительной политике президента.