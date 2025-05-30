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17:44, 30 мая 2025Путешествия

Самая опасная медуза в мире сожгла веки российскому туристу во Вьетнаме

Shot: Португальский кораблик сжег веки российскому туристу в Нячанге
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Steve Trewhella / FLPA / Globallookpress.com

Португальский кораблик, который считается самой опасной и ядовитой медузой в мире, сжег веки российскому туристу во Вьетнаме и едва не лишил его зрения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в Нячанге — Семен нырял под воду и почувствовал жжение в области глаз. Турист допустил, что так могла повлиять вода, и не стал придавать этому значение. Однако вечером на лбу мужчины появились полосы от ожогов, а вокруг глаз образовались красные пятна.

На утро лицо Семена сильно отекло, не помогали даже мази от ожогов и таблетки от аллергии. Россиянин вместе с женой поехал в больницу, где им сообщили, что это укус португальского кораблика. Прописанное врачами лечение помогло снять отек спустя восемь часов.

В настоящее время пострадавший чувствует себя хорошо. А его супруга уверена, что муж мог лишиться зрения, если бы глаза не были закрыты в момент случившегося.

Ранее нашествие медуз на пляжах Пхукета попало на видео. Спасатели заверили, что эти морские существа неопасны для людей.

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