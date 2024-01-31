Нашествие медуз на пляжах популярного у россиян курорта Таиланда попало на видео

Спасатели опубликовали видео нашествия медуз на пляжах Пхукета в Таиланде

Нашествие медуз на пляжах Пхукета попало на видео. Его опубликовали в аккаунте Phuket Lifeguard Service местные спасатели, на ролик обратило внимание издание «Новости Пхукета».

Спасатели не уточнили, к какому именно виду принадлежат медузы, вынесенные 30 января на западное побережье популярного у россиян курорта Таиланда. Однако они заверили, что эти морские существа не опасны для людей. Уточняется, что медузы были замечены на пляжах Май Кхао, Карон и Le Meridien.

Как пишет источник, на прошлой неделе Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда (DMCR) сообщал о замеченных сотрудниками медузах вида Cephea на западном побережье и Pelagia noctiluca — на восточном. Первые относятся к минимальной категории по уровню угрозы, а от укусов вторых остаются болезненные ожоги.

Ранее россиянам раскрыли способ значительно сэкономить на отдыхе в Таиланде. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туры в Паттайю зимой 2024 года стоят в среднем на 30 процентов дешевле, чем на Пхукет.

