Россиянам раскрыли способ значительно сэкономить на отдыхе в Таиланде

АТОР: туры в Паттайю стоят на 30 процентов дешевле, чем на Пхукет

Жители шести городов России могут сэкономить до 30 процентов на турах в Таиланд. Способ значительно снизить траты на отдых раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что туры в Паттайю в зимнем сезоне 2024 года стоят в среднем на 30 процентов дешевле, чем на другой популярный курорт — Пхукет. Так, цены на поездки в Паттайю достигают 171,5 тысячи рублей на двоих, тогда как путешествие на Пхукет обходится в почти 240 тысяч.

В АТОР подчеркнули, что сейчас прямые рейсы в Паттайю осуществляет авиакомпания Red Wings. Самолеты отправляются из шести городов: Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Красноярска и Иркутска.

Ранее авиакомпания S7 начала масштабную распродажу билетов за полцены. Акция распространяется на внутренние и международные направления, она продлится до 26 января.