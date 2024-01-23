Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:16, 23 января 2024Путешествия

Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Фото: Unsplash

Авиакомпания S7 начала масштабную распродажу билетов, улететь в разные города России и мира можно в том числе за полцены. Об этом сообщается на официальном сайте российского перевозчика.

Акция проходит с 23 по 26 января и распространяется на авиабилеты туда и обратно. Отправиться по выбранным направлениям можно в любую дату с 29 января.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
Россияне вынуждены чаще летать с пересадками. Как превратить их из мучения в приятное путешествие?
Россияне вынуждены чаще летать с пересадками.Как превратить их из мучения в приятное путешествие?
27 августа 2023

Уточняется, что скидки на билеты доходят до 50 процентов. Так, из Москвы в Санкт-Петербург и обратно можно долететь за 3,2 тысячи рублей, во Владикавказ — за 5,7 тысячи, в Калининград — за 7,3 тысячи. Билет из Новосибирска в Иркутск обойдется в 7,6 тысячи рублей, а из Иркутска в Екатеринбург — в 10 тысяч.

Билеты со скидкой есть и на международные рейсы. Например, перелет из Москвы в Стамбул 29 января с возвращением 12 февраля стоит от 14,3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что средняя стоимость перелета в салоне экономкласса по России выросла на 22,2 процента за 2023 год. В декабре она достигла 7,6 тысячи рублей за тысячу километров полета.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин закрепил статус многодетной семьи. Что положено таким семьям?

      36-летний россиянин оказался в полиции из-за нарисованных голых детей

      Орбан пригласил премьера Швеции обсудить вступление в НАТО

      Российский школьник заразился педикулезом из-за скопившегося в классе мусора

      В ФСБ рассказали о приговоре украинцу за продажу привезенной из ДНР винтовки

      Создана искусственная паучья железа

      Россияне стали лидерами по поездкам в одну популярную пляжную страну Азии

      Фигуранта дела о расправе над 17-летней россиянкой задержали

      Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча НХЛ

      На Украине рассказали о готовящихся отступить на линию Залужного ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше