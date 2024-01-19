Авиабилеты экономкласса в России подорожали почти на четверть за год

Росстат: стоимость перелета в экономклассе выросла на 22 процента в 2023-м

Средняя стоимость перелета в салоне экономкласса по России выросла на 22,2 процента за 2023 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что в декабре средняя цена авиабилета достигла 7,6 тысячи рублей за тысячу километров полета.

Рост стоимости почти на четверть стал самым значительным с 2008 года. Тогда перелеты по стране за год подорожали на 30,9 процента. При этом в 2022 году ценовой скачок составил 15,6 процента.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пояснили, что период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным, потому что во время COVID-19 авиаотрасль получала различные уровни поддержки. В ведомстве заявили, что рост цен на билеты в 2023 году по сравнению с допандемийным 2019-м составит не более 10 процентов.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», больше всего подорожали перелеты в Минеральные Воды (плюс 50 процентов, до 14,8 тысячи рублей за один билет туда-обратно). Сильная динамика наблюдается по рейсам в Махачкалу (плюс 49 процентов, 15,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (плюс 33 процента, 10,6 тысячи), Уфу (плюс 30 процентов, 9,5 тысячи) и Москву (плюс 29 процентов, 10 тысяч).