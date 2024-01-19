Российская авиакомпания начала распродажу билетов по 999 рублей

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов по 999 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

Уточняется, что забронировать места на рейсах со скидкой можно с 19 по 22 января, а улететь по выбранным направлениям путешественники смогут с 22 января по 31 марта. В акции участвуют более 100 городов.

Стоимость билетов на распродаже начинается от 999 рублей. Покупателям доступно 50 тысяч билетов по сниженной цене. Приобрести их можно на сайте авиакомпании.

Ранее стало известно, что в 2024 году отдыхать за границей станет дешевле. Иностранные отельеры станут придерживаться более адекватной тарифной политики, цены будут расти не так сильно, как в 2023-м, а в некоторых случаях могут снизиться.