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15:07, 18 января 2024Путешествия

Отдыхать за границей в 2024 году станет дешевле

АТОР: иностранные отельеры снизят цены для туристов в 2024 году

Фото: Christina Rizk / Globallookpress.com

Иностранные отельеры в 2024 году перейдут к более адекватной тарифной, чем в 2023-м, политике для туристов. О том, что отдыхать за границей станет дешевле, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Вице-президент АТОР и генеральный директор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов рассказал, что в 2023 году зарубежные туркомпании рассчитывали на большой спрос и завысили цены. Однако из-за профицита предложения и расширения полетных программ их ожидания не оправдались.

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В 2024-м, по словам Кобищанова, отельеры будут исходить из прошлогоднего опыта. «Цены не будут расти столь сильно, как в 2023 году, или даже в каких-то случаях станут снижаться», — отметил он. При этом специалист посоветовал путешественникам не ждать горящих путевок по массовым направлениям.

Ранее стало известно, что отели Абхазии подняли цены на летний сезон-2024 в среднем на 15-20 процентов. Стоимость размещения в стране вырастет в гостиницах с развитой инфраструктурой и собственным трансфером.

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      Мария Борисова
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