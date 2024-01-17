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13:03, 17 января 2024Путешествия

Отели популярной у россиян страны подняли цены на летний отдых

АТОР: отели Абхазии подняли цены на летний отдых на 15-20 процентов

Фото: «Лента.ру»

Большинство отелей Абхазии подняли цены на летний сезон-2024 в среднем на 15-20 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что стоимость размещения в популярной у россиян стране вырастет в гостиницах с развитой инфраструктурой и предлагающих собственный трансфер. По данным туроператора АЛЕАН, повысили цены на 30 процентов перешедшие на систему «все включено» отели «Европа», Гранд отель «Россия» и «Страна Души».

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В АТОР отметили, что некоторые гостиницы увеличили тарифы больше среднего по рынку: на 30, 40 и даже на 100 процентов. По мнению специалистов компании «Русский Экспресс», это отпугнуло постоянных клиентов, которые теперь при планировании отдыха будут ждать снижения цен или специальных предложений. Эксперты не исключили возможность корректировки ценовой политики в отелях, которые стали «рекордсменами» по увеличению тарифов.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще бронировать туры за границу на лето 2024 года. В список популярных направлений вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Азербайджан, Армения, Франция, Таиланд и Казахстан.

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      Марина Черняк
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