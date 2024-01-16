Россияне массово запланировали отъезд из страны летом 2024 года

Россияне стали бронировать туры за границу на 77 процентов чаще

Россияне массово запланировали отъезд из страны в этом сезоне — туристы стали чаще бронировать туры за границу на лето 2024 года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса бронирования Ostrovok.ru, поступившие в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики посчитали, что количество ранних бронирований по зарубежным направлениям на июнь-август 2024-го на 77 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В топ-10 популярных у россиян стран вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Азербайджан, Армения, Франция, Таиланд и Казахстан. Причем по многим направлениям темпы бронирования выросли в разы. Например, в Италию, Таиланд и Казахстан, Грузию и Абхазию бронирований стало почти в три раза больше, а в Белоруссию — в два раза.

Отмечается, что в среднем стоимость ночи в заграничном отеле составляет семь тысяч рублей — это на 16 процентов ниже среднего показателя лета 2023-го (8,3 тысячи).

Ранее россиян предупредили о дефиците мест в отелях Таиланда. В феврале спрос на поездки в эту страну традиционно вырастет из-за празднования китайского Нового года, поэтому туристам посоветовали заранее планировать поездки.