Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Таиланда

АТОР: спрос на поездки в Таиланд вырастет в феврале на китайский Новый год

В феврале спрос на поездки в Таиланд традиционно вырастет из-за празднования китайского Нового года. Из-за этого в отелях зимнего курорта возникнет дефицит мест, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Год Зеленого Дракона по восточному календарю наступит 10 февраля, а само празднование будет продолжаться две недели, до 24 числа. Уточняется, что событие провоцирует нехватку номеров в хороших отелях азиатских стран.

Туроператоры посоветовали путешественникам не откладывать планирование поездок. В Pegas Touristic заявили, что сейчас проблем с подтверждением гостиниц на январь и февраль нет, но ближе к праздничным датам продажи мест могут приостановить.

По данным «Русского Экспресса», когда номера в отелях Пхукета оказываются раскуплены, отдыхающие устремляются в ближайшие Као-Лак или Краби. В 2024 году многие туристы, которые были вынуждены отдыхать на этих курортах годом ранее, целенаправленно едут именно туда.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года турпоток из России в Таиланд превысил допандемийный уровень. За год в популярной азиатской стране отдохнули 1,48 миллиона россиян — больше, чем в 2019-м.