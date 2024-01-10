РСТ: в 2023 году в Таиланде отдохнули 1,48 миллиона туристов из России

По итогам 2023 года турпоток из России в Таиланд превысил допандемийный уровень. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что за 2023 год в популярной азиатской стране отдохнули 1,48 миллиона россиян. По данным экспертов туристической отрасли, это больше, чем в 2019 году. Тогда в королевстве побывали 1,47 миллиона путешественников из России.

«Весь 2023 год Таиланд продавался очень активно, за осенние месяцы его объемы практически удвоились, — заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин. — Российский рынок восстанавливается быстрее всех неазиатских».

По словам специалиста, в первую очередь этому способствуют безвизовый режим и большое количество авиарейсов. «Таиландские авиакомпании не выполняют прямые рейсы в РФ, но российские перевозчики поставили и регулярные, и чартерные рейсы из большого количества городов Урала, Сибири и Дальнего Востока», — добавил он.

Ранее в январе в Таиланде турист с Украины попытался проплыть несколько сотен метров без лодки после ссоры с семьей и возлюбленной и пропал без вести. Мужчина собирался преодолеть расстояние между островами Ко Чанг и Ко Ман Най в 600 метров вплавь, но в какой-то момент начал тонуть.