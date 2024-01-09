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17:08, 9 января 2024Путешествия

Украинец в Таиланде попытался проплыть 600 метров после ссоры с семьей и пропал

Украинец в Таиланде попытался проплыть 600 метров без лодки и пропал без вести

Фото: Nathalie Jamois / Globallookpress.com

В Таиланде турист с Украины попытался проплыть несколько сотен метров без лодки после ссоры с семьей и возлюбленной и пропал без вести. Об этом пишет тайский портал The Thaiger.

Мужчина собирался преодолеть расстояние между островами Ко Чанг и Ко Ман Най в 600 метров вплавь, но в какой-то момент начал тонуть. Отмечается, что украинца обнаружили спустя три дня после пропажи. Спасти его не удалось.

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Подробности его конфликта с родственниками не раскрываются.

Ранее в январе стало известно, что самый дорогой зарубежный тур в 2023 году был продан за 24,5 миллиона рублей. По информации АТОР, за эту стоимость семья россиян из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort, работающем по системе «ультра все включено». В цену также входили расходы на перелет.

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      Фариза Бацазова
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