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15:26, 9 января 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость самого дорогого зарубежного тура в 2023 году

АТОР: самый дорогой тур за рубеж в 2023 году был продан за 24,5 миллиона рублей

Фото: Morgan David de Lossy / Unsplash

Самый дорогой зарубежный тур в 2023 году был продан за 24,5 миллиона рублей. Эту информацию раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что за эту стоимость семья россиян из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort, работающем по системе «ультра все включено». В цену также входили расходы на перелет.

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Немного дешевле, а именно 22,4 миллиона рублей, обошлась семье из пяти человек путевка на Мальдивы на 15 ночей в июне. Свыше 22,3 миллиона рублей пришлось заплатить четырем туристам за восьмидневное путешествие на швейцарский горнолыжный курорт Кран Монтана в декабре.

Наиболее дорогая путевка по России в 2023 году была продана за 6,5 миллиона рублей. За эту стоимость 11 путешественников отправятся в экспедиционный речной круиз по Сибири длительностью 12 дней в августе 2024 года.

Ранее в декабре эксперты страховой компании «Евроинс» рассказали о самых дорогих страховых случаях с россиянами за рубежом в 2023 году. Наиболее дорогим стал инцидент с туристкой в Таиланде. Девушка попала в ДТП на байке и была госпитализирована. Отмечается, что компания покрыла ее расходы на лечение в размере 7,5 миллиона рублей.

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      Фариза Бацазова
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