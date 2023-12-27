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18:25, 27 декабря 2023Путешествия

Раскрыты самые дорогие страховые случаи с россиянами за рубежом

Страховая выплатила попавшей в ДТП в Таиланде россиянке 7,5 млн рублей

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Эксперты страховой компании «Евроинс» раскрыли самые дорогие страховые случаи с россиянами за рубежом в 2023 году. Результатами исследования специалистов поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Наиболее дорогим страховым случаем стал инцидент с туристкой в Таиланде. Девушка попала в ДТП на байке и была госпитализирована. Отмечается, что компания покрыла расходы на лечение девушки в размере 7,5 миллиона рублей.

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На втором месте ситуация в Венесуэле. Размер выплаты составил 40 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей). У туриста обнаружили синдром Гийена — Барре, при котором иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. Мужчине потребовалась госпитализация и последующая эвакуация.

Примерно 3,7 миллиона рублей выплатила страховая компания туристу, у которого произошел разрыв аневризмы головного мозга. Мужчина был госпитализирован.

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      Фариза Бацазова
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