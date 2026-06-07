Чернышенко назвал число соревнований с российским флагом

Чернышенко: Россияне могут выступать с флагом в 12 видах спорта

Россияне допущены к выступлениям с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Такое число назвал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости.

«Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование», — перечислил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что российских велосипедистов допустили до международных командных турниров без флага и гимна.

