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04:19, 7 июня 2026Спорт

Чернышенко назвал число соревнований с российским флагом

Чернышенко: Россияне могут выступать с флагом в 12 видах спорта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россияне допущены к выступлениям с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Такое число назвал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости.

«Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование», — перечислил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что российских велосипедистов допустили до международных командных турниров без флага и гимна.

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