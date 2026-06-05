Российских велосипедистов допустили до международных турниров

Российских велосипедистов допустили до международных командных турниров без флага и гимна

Российских велосипедистов допустили до международных командных турниров без флага и гимна. Об этом сообщает сайт Международного союза велосипедистов (UCI).

Решение вступит в силу 1 июля 2026 года. Таким образом, российские спортсмены смогут принять участие в чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, который пройдет с 7 по 13 июля в немецком Коттбусе.

Также UCI снял все ограничения с белорусских велосипедистов. Они смогут выступать с флагом и гимном.

Ранее российского велогонщика Мамыра Сташа дисквалифицировали на три месяца за употребление кокаина. 33-летний спортсмен является призером чемпионата Европы 2017 года в командной гонке преследования.