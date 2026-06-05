Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:03, 5 июня 2026Спорт

Российских велосипедистов допустили до международных турниров

Российских велосипедистов допустили до международных командных турниров без флага и гимна
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российских велосипедистов допустили до международных командных турниров без флага и гимна. Об этом сообщает сайт Международного союза велосипедистов (UCI).

Решение вступит в силу 1 июля 2026 года. Таким образом, российские спортсмены смогут принять участие в чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, который пройдет с 7 по 13 июля в немецком Коттбусе.

Также UCI снял все ограничения с белорусских велосипедистов. Они смогут выступать с флагом и гимном.

Ранее российского велогонщика Мамыра Сташа дисквалифицировали на три месяца за употребление кокаина. 33-летний спортсмен является призером чемпионата Европы 2017 года в командной гонке преследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о недавней встрече российского бизнесмена с Зеленским

    Умерла сменившая Пугачеву в «Веселых ребятах» певица

    Разобравшийся с долгом россиянин попал под уголовное дело

    Путин назвал условие для завершения боевых действий на Украине

    В Швеции заявили о поддержке ограничений для украинцев в ЕС

    Важность российских моногородов объяснили

    Путин высказался о своих отношениях с Трампом

    Мужчина завершил пеший вояж до Украины в российской колонии

    Путин назвал Зеленскому главное требование к переговорщикам по Украине

    Жених безнаказанно расправился с отчимом невесты на свадьбе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok