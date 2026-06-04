Российского велогонщика дисквалифицировали за кокаин

Российского велогонщика Мамыра Сташа дисквалифицировали на три месяца за кокаин

Российского велогонщика Мамыра Сташа дисквалифицировали на три месяца за кокаин. Об этом сообщает сайт Российского Антидопингового агентства (РУСАДА).

Сташ нарушил пункт 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. Помимо кокаина, в его допинг-пробе обнаружили метаболит.

«К спортсмену была применена дисквалификация на три месяца, начиная с даты вынесения решения 12 февраля 2026 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 14 ноября 2025 года», — сказано в заявлении антидопингового агентства. Таким образом, к текущему моменту Сташ уже отбыл дисквалификацию.

33-летний спортсмен является призером чемпионата Европы 2017 года в командной гонке преследования. Ранее Сташ принял участие в велогонке «Золото Ладоги», которая проходила с 25 по 31 мая.