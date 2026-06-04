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20:02, 4 июня 2026Спорт

Российского велогонщика дисквалифицировали за кокаин

Российского велогонщика Мамыра Сташа дисквалифицировали на три месяца за кокаин
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российского велогонщика Мамыра Сташа дисквалифицировали на три месяца за кокаин. Об этом сообщает сайт Российского Антидопингового агентства (РУСАДА).

Сташ нарушил пункт 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. Помимо кокаина, в его допинг-пробе обнаружили метаболит.

«К спортсмену была применена дисквалификация на три месяца, начиная с даты вынесения решения 12 февраля 2026 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 14 ноября 2025 года», — сказано в заявлении антидопингового агентства. Таким образом, к текущему моменту Сташ уже отбыл дисквалификацию.

33-летний спортсмен является призером чемпионата Европы 2017 года в командной гонке преследования. Ранее Сташ принял участие в велогонке «Золото Ладоги», которая проходила с 25 по 31 мая.

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