Стало известно о сомнениях Трампа в возможном преемнике

18:25, 30 мая 2026

NYT: Трамп сомневается, станет ли Вэнс его преемником на посту президента США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сомневается, станет ли вице-президент США Джей Ди Вэнс его преемником на посту главы государства. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен. Дело не в том, что господин Трамп отказывается от поддержки господина Вэнса. Он вовлекает его в принятие важных решений, предоставляет ему важные возможности для укрепления своих позиций на выборах 2028 года и доверяет 41-летнему вице-президенту вести партийную борьбу от его имени», — говорится в публикации.

Однако, как отмечал Трамп в беседе с несколькими союзниками, Вэнс никогда не достигал успеха на выборах без его помощи.

Ранее в США раскрыли имена возможных преемников Трампа. Ими могут стать госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

