В Белоруссии ответили на сравнение с губернией

МИД Белоруссии отверг сравнение с губернией из-за отношений с Россией

В Минске отвергли сравнение с губернией из-за отношений с Россией. Соответствующее заявление сделал МИД Белоруссии в ответ на слова спикера Армении Алена Симоняна.

«Заявления спикера парламента Армении — не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. (...) Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии.

В Минске подчеркнули, что Белоруссия является суверенным государством и самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. В МИД добавили, что попытки Еревана втянуть Минск во внутриполитические дрязги являются грубым нарушением дипломатической этики.

Ранее стало известно, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Армению. Она посетила саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).