Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:21, 4 мая 2026Бывший СССР

Тихановская впервые приехала в Армению и захотела внимания

Тихановская прибыла на саммит ЕПС в Армении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Светлана Тихановская»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Наша задача — держать Беларусь в центре внимания. Именно поэтому я сегодня здесь», — подчеркнула она.

Тихановская примет участие в ЕПС в качестве представителя Белоруссии. О ее визите заранее не сообщалось из-за вопроса безопасности, уточнила она.

Саммит ЕПС проходит в Армении с 4 по 5 мая. На нем собрались лидеры европейских стран для обсуждения сближения Армении и ЕС, а также конфликта на Украине.

Ранее президент страны Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в мероприятии. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также приглашен на саммит, выступит с заранее записанным видеобращением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    Названо возможное место запуска атаковавших Москву беспилотников ВСУ

    Популярная специя оказалась защитником почек от токсинов

    Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе

    Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

    Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

    Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

    Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

    Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

    В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok