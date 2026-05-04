Пашинян описал встречу с Зеленским двумя эмодзи

Зеленский и Пашинян пожали друг другу руки на саммите ЕПС в Армении

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились и пожали друг другу руки на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване. Трансляцию их встречи вело агентство Armenpress на своем YouTube-канале.

Пашинян встретил Зеленского после беседы последнего с журналистами. Они пожали друг другу руки и провели беседу на протяжении 6 секунд. Зеленский при разговоре развел руками и удалился от армянского главы кабмина.

«Приветствую президента Украины Владимира Зеленского», — позже написал Пашинян в своем Telegram-канале. Он сопроводил сообщение эмодзи с флагами Украины и Армении.

Саммит ЕПС проходит в Армении с 4 по 5 мая. На нем собрались лидеры европейских стран для обсуждения ряда вопросов, в том числе и безопасности. Отдельно будут обсуждаться вопросы сближения Армении и ЕС, а также стратегия конфликта на Украине. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также приглашен на саммит, выступит с заранее записанным видеобращением.