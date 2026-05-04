Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 4 мая 2026Бывший СССР

Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

Алиев отказался приезжать на саммит Европейского политсообщества в Ереван
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался лично приезжать на саммит Европейского политического сообщества в Ереване, на который прибыл украинский лидер Владимир Зеленский, но выступит по видеосвязи. Об этом сообщает в Telegram издание Minval.

«Алиев сегодня по видеосвязи присоединится к 8-му саммиту Европейского политического сообщества в Ереване», — говорится в публикации.

Отмечается, что азербайджанский лидер выступит с видеообращением к участникам саммита. При этом в конце октября 2025 года Баку официально заявил, что Алиев не примет участия в ереванском саммите Европейского политсообщества.

Ранее Алиев на пресс-конференции с Зеленским заявил, что Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции военно-промышленного комплекса. Он добавил, что Баку и Киев имеют «прекрасные возможности» для совместного производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

    Си Цзиньпин получил преимущество над Трампом

    Доходы возобновившего работу в России украинского рэпера призвали проверить

    Пашинян описал встречу с Зеленским двумя эмодзи

    Иран выступил с предупреждением США

    Российские туристы стали меньше пить на курортах Турции

    В России машины Exeed начнут продавать под новым именем

    Женщина услышала странный звук из комнаты 18-летнего сына и спасла ему жизнь

    Трехлетний ребенок и две россиянки выпали из окна жилого дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok