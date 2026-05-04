Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

Алиев отказался приезжать на саммит Европейского политсообщества в Ереван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался лично приезжать на саммит Европейского политического сообщества в Ереване, на который прибыл украинский лидер Владимир Зеленский, но выступит по видеосвязи. Об этом сообщает в Telegram издание Minval.

«Алиев сегодня по видеосвязи присоединится к 8-му саммиту Европейского политического сообщества в Ереване», — говорится в публикации.

Отмечается, что азербайджанский лидер выступит с видеообращением к участникам саммита. При этом в конце октября 2025 года Баку официально заявил, что Алиев не примет участия в ереванском саммите Европейского политсообщества.

Ранее Алиев на пресс-конференции с Зеленским заявил, что Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции военно-промышленного комплекса. Он добавил, что Баку и Киев имеют «прекрасные возможности» для совместного производства.