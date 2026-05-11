03:00, 11 мая 2026

«Совершенно неприемлемо!» Трампу не понравился ответ Ирана на предложение США. Какие условия выдвинул Тегеран?

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта совершенно неприемлемый.

Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!

Дональд ТрампПрезидент США

По его словам, Тегеран «играл в игры» с Вашингтоном и остальными странами мира со времен Исламской революции. Он заявил, что Иран затягивал разрешение важных вопросов, но этому пришел конец. Теперь республике «будет не до смеха», добавил политик.

Глава Белого дома считает, что Иран «сорвал джекпот», когда президентом США избрали Барака Обаму. В итоге была заключена сделка с Тегераном со смягчением санкций. По словам Трампа, сотни миллиардов долларов, доставленные в Тегеран, «были преподнесены им на блюдечке».

Президент США также заявил, что не объявлял о завершении военной кампании против Ирана. Он пояснил, что у Вашингтона был перечень «определенных целей», и, по его оценке, удалось поразить около 70 процентов из них. По его словам, даже без новых атак Ирану «потребуются годы, чтобы восстановиться».

Нет, я этого не говорил. Я сказал, что они разгромлены. Но это не значит, что все кончено

Дональд ТрампПрезидент США

Что предложил Иран?

По данным The Wall Street Journal, Иран предложил Соединенным Штатам начать 30-дневные переговоры по ядерной программе. Кроме того, в ответе Тегерана на последнее американское предложение по прекращению огня отмечается, что Иран выступает за частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране и постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие блокады с иранских судов и портов.

Однако иранское агентство Tasnim опровергло некоторые из этих пунктов. В частности, источник отверг пункты по вопросам ядерной программы. По данным агентства, в тексте предложения иранской стороны основной акцент был сделан на политическом урегулировании. Тегеран также потребовал немедленного прекращения войны и гарантий отсутствия новых атак на Иран. Кроме того, по данным Tasnim, Иран настаивает на отмене американских санкций, а также на немедленном снятии морской блокады, а не постепенном.

В ответ на критику Трампа в Тегеране заявили, что предложения составляются в интересах иранского народа, а не в угоду американскому лидеру. По словам источника Tasnim, глава Белого дома в принципе «не любит реальность, а потому постоянно проигрывает Ирану».

Переговорная команда должна разрабатывать предложения только в интересах народа Ирана, и если Трампу это не нравится — тем лучше

Tasnim

Верховный лидер Ирана пропал в самый неподходящий момент

В статье WSJ сообщается, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал именно тогда, когда переговорщикам он «нужен больше всего». Он не появлялся на публике с тех пор, как получил ранения в результате авиаудара, унесшего жизнь его отца. По данным издания, отсутствие политика становится все большей проблемой для Ирана на переговорах с Соединенным Штатами о прекращении огня.

Отмечается, что в Тегеране возникли разногласия по поводу того, как далеко страна готова зайти, чтобы заключить соглашение с Вашингтоном. По словам автора статьи, некоторые радикальные политики разместили в социальных сетях посты с просьбой к верховному лидеру высказаться по поводу переговоров.

По словам руководителя протокольной службы офиса верховного лидера Мазахера Хосейни, Хаменеи идет на поправку. Он добавил, что причиной ранений стало падение из-за взрывной волны. Хосейни также сообщил, что у Хаменеи есть «небольшая рваная рана за ухом».

